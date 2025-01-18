مشاجرة وإصابات، النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة شهيرة في التجمع

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهود جمع التحريات والمعلومات حول مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة لغات دولية شهيرة بمنطقة التجمع.

يأتي ذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات بمحيط مكان الواقعة داخل وخارج مدرسة اللغات الدولية الشهيرة التي شهدت الواقعة بين الطالبات.

وأمرت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس باستدعاء الشهود لأخذ لأقوالهم في المشاجرة التي وقعت بين طالبات داخل مدرسة اللغات الدولية شهيرة، كما طلبت التحريات وتفريغ الكاميرات من رجال المباحث العامة بأمن القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أسرة طالبة تفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى محل المشاجرة لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

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