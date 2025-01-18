السبت 18 يناير 2025
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حوادث

ضبط 58 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 58 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 58 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات 

 وأسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرامات لمخدر الشابو) بحوزة (15 متهكا  "لـ 13 منهم معلومات جنائية").
 

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 كما ضبط  58 قضية سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (18 بندقية آلية - 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (58 متهما "لـ 15 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 458 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين حائزي ومتجري المواد المخدرة قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط

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