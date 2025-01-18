السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 32 ألفا و463 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

تحرير 32 ألفا و463
تحرير 32 ألفا و463 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 32 ألفا و463   مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 ألفا و366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و568 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1053  مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و25 مخالفة لشروط التراخيص و15 مخالفة دراجة نارية.

ضبط 58 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة ضباط الإدارة العامة للمرور

مواد متعلقة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط شخصين بحوزتهما 200 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية بالبحر الأحمر

"الداخلية" تحبط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر بقيمة 8.5 مليون جنيه

حاميها حراميها، ضبط مشرف وفرد أمن بصومعة لسرقة 140 طن قمح ببني سويف

ضبط عاطل بحوزته 114 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية 

تحرير 909 مخالفات مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالأقصر

ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب على المواطنين فى الجيزة
ads

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمة تأخر أوراق امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

أول رد من اتحاد الإسكواش بعد وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى

الأولى والأخيرة بين صلاح ومرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عالمة الذرة سميرة موسى في امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالشرقية

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يتفوق في تاريخ المواجهات أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة أورلاندو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية