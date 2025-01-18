السبت 18 يناير 2025
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حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط أكثر من 6 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

ضبط 6 آلاف و71 قضية متنوعة  

 وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1618 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ضبط 58 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3773 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

 

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 459 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 221 قضية متنوعة.

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الادارة العامة لشرطة النقل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

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