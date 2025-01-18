هالاند يطارد محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم بافتتاح الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 لقاءات، على رأسهم؛ أرسنال ضد أستون فيلا، وبرينتفورد ضد ليفربول، فيما تختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ويتربع محمد صلاح، على قمة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين أمام النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق 3 أهداف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 9 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، إقامة 5 مباريات في افتتاح الجولة الـ 22.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل ضد بورنموث 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1

برينتفورد ضد ليفربول 5:00 مساء على قناة beIN Sports 1

ليستر سيتي ضد فولهام 5:00 مساء على قناة beIN Sports 2

وست هام ضد كريستال بالاس 5:00 مساء على قناة beIN Sports Xtra 2

آرسنال ضد أستون فيلا 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم السبت بافتتاح الجولة الـ 22 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 47 نقطة

2- آرسنال 43 نقطة

3- نوتينجهام فورست 41 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

5- تشيلسي 37 نقطة

6- مانشستر سيتي 35 نقطة

7- أستون فيلا 35 نقطة

8- بورنموث 34 نقطة

9- برايتون 31 نقطة

10- فولهام 30 نقطة

11- برينتفورد 28 نقطة

12- مانشستر يونايتد 26 نقطة

13- وست هام يونايتد 26 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

15- كريستال بالاس 24 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامبتون 6 نقاط.

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