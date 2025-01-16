فابريزيو رومانو يعلن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

أعلن الإعلامي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في السوق الأوروبية، عن توقيع عمر مرموش المهاجم الدولي المصري ولاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بداية من انتقالات يناير الحالي.

فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق النهائي تم بين مانشستر سيتي وفرانكفورت، ومرموش وافق على اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

انزعاج والدة عمر مرموش وخوفها على مستقبله

قال عمر مرموش نجم نادي فرانكفورت الألماني: "والدي كان تكنولوجي شغال في المصرية للاتصالات وأمي كانت شغالة في مدرسة".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "طول الوقت كان عندي مشكلة بسبب تزامن مواعيد التدريب مع دراستي، وده كان سبب انزعاج أمي لأنها كانت عايزاني أبقى حاجة كبيرة علميا، بس أخويا وأختي كانوا سند ليا وبيحموني في البيت وداعم ليا في ارتباطي بالكرة ورؤيتهم إني هبقى حاجة كبيرة في الكرة".

وتابع مرموش:"لما كنت باكسر حاجة في البيت بالكرة كان أخويا يروح لأمي ويعتذر لها ويقولها معلش ميقصدش، وكان هو الكوتش بتاعي أو مدربي في البيت وكان بيربط لي رباط الجزمة، وأختي كانت مسئولة عن التغذية ورعايتي، بصراحة أسرتي وقفت جنبي في كل المواقف".

ولفت: "بابا كان عايزنا نبقى متفوقين بس الأهم بالنسبة له إننا مبسوطين، بس كان بيقول لي روح المدرسة ومتروحش التمرين، بس لما كبرت فهمت أهمية إني أكون ملتزم في الدراسة لأنه عايز يأمني في حياتي المستقبلية، وأنا صغير بقى كنت بزعل إنه مش عايزني أروح التمرين بس لما كبرت فهمت وجهة نظره وحرصه على مستقبلي".

وأشار: "احتراف الكرة كان في دماغي من وأنا صغير، وقلت هتعب في الأول ولما أروح نادي كبير في مصر هبقى نجم كبير وقتها بس ممكن أطلع وأتعب على نفسي سنتين في أوروبا ولما أوصل للحلم هبقى أكبر بكتير لو بقيت في مصر، لما كان عمري 14 سنة جالي فترة معايشة في السويد فرقة درجة ثانية وسافرت لوحدي وخضت التجربة وقعدت في المطار بأوضة الأطفال وشايف المطعم وهاموت من الجوع فقعدت ساعة لحد لما حد جه خدني من المطار ولما وصلت هناك ودخلت الأوضة وقفلت على نفسي الأوضة قعدت أعيط وأقول فين أهلى وإيه اللي جابني، وقتها فكرت إن الاحتراف مش سهل، كلمت بابا وقلت له رجعني تاني، فقال لي لما تنزل التمرين هتبقى أحسن واستنى شوية، وفعلا لقيت طريقة التمرين أحسن وقلت لنفسي هو ده اللي أنا عايزه علشان أوصل لحلمي، الأجواء والتدريب وكل حاجة في السويد كانت مختلفة".

وأكمل: "تجربة السويد عرفتني الاحتراف هيبقى صعب إزاي، تركت أصحابي وأهلي وروحت بلد غريبة ومعرفش اللغة ومش عارف هاكل إزاي، وجيت أغسل لبسي لقيته كش وبقى صغير عليا، كانت تجربة اتعلمت منها، بس أنا كنت واضح مع نفسي إن عندي حلم بتاعي عايز أحققه وأشتغل عليه، ولازم أتعب وأشتغل على نفسي علشان أحقق اللي فكرت فيه وحلمت به".

وأشار: "الجو في السويد كان صعب جدا ومكنتش باشوف الشمس خالص، أنا رايح مش عارف الدنيا هناك عاملة إيه".

ولفت: "اللاعيبة كانوا ألمان وأنا مكنتش باعرف أتكلم ألماني، كنت بعرف إنجليزي، فقعدت سنتين أتعلم ألماني، لأني مش هينفع المدرب يتكلم إنجليزي واللاعيبة كلها بتتكلم ألماني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.