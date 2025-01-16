مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي بثلاثية أماد ديالو

الدوري الإنجليزي، واصل مانشستر يونايتد صحوته بعد الفوز على ساوثهامبتون 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل مانويل أوجارتي، لاعب مانشستر يونايتد، هدف ساوثهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43 وتعادل اليونايتد عن طريق أماد ديالو بالدقيقة 82 ثم أحرز نفس اللاعب هدف التقدم للمان يونايتد في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 90 ثم عزز نفس اللاعب تفوق اليونايتد بالهدف الثالث بالدقيقة 90 +4 ليمنح كتب المدرب البرتغالي أموريم ثلاث نقاط غالية.

وواصل المان يونايتد صحوته بعد التعادل مع ليفربول بالدوري ثم الفوز على أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع المان يونايتد رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الثاني عشر فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 6 نقاط بالمركز الأخير في ترتيب البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.

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