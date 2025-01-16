موقف محمد صلاح، إيزاك يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، أشعل ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل المنافسة علي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما وصل للهدف رقم 15 بالمركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم.

ويتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا ويليه بفارق هدفين مهاجم مانشستر سيتي هالاند وذلك قبل ختام الجولة الـ 21 الليلة.

ومن المقرر أن تختتم الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي اليوم الخميس بمواجهتي إبسويتش تاون ضد برايتون، ومانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 21

محمد صلاح ليفربول 18 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 9 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

وضيق آرسنال الخناق علي ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي بالوصول للنقطة 43 خلف الريدز بعدما حسم آرسنال ديربي لندن أمام توتنهام 2-1 بالجولة الـ 21.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 21

1- ليفربول 47 نقطة

2- آرسنال 43 نقطة

3- نوتينغهام فورست 41 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

5- تشيلسي 37 نقطة

6- مانشستر سيتي 35 نقطة

7- أستون فيلا 35 نقطة

8- بورنموث 34 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برينتفورد 28 نقطة

11- برايتون 28 نقطة

12- وست هام يونايتد 26 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

14- كريستال بالاس 24 نقطة

15- مانشستر يونايتد 23 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- إبسويتش تاون 16 نقطة

18- وولفرهامبتون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

وحسم آرسنال ديربي شمال لندن أمام ضيفه توتنهام، لصالحه بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخلف آرسنال بهدف سجله سون هيونج مين، قبل أن يسجل الجانرز هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليقلص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 4 نقاط، علما بأن للريدز مباراة مؤجلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فاز آرسنال بثلاث مباريات متتالية ضد توتنهام لأول مرة على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضافت الشبكة أن الجانرز حقق الفوز ذهابا وإيابا على توتنهام في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة مرتان تحت قيادة ميكيل أرتيتا و3 مرات تحت قيادة آرسين فينجر.

وتابعت الشبكة أن توتنهام خسر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزيمة في هذه المرحلة من الموسم بالمسابقة (11 مباراة أيضًا في المواسم 1997/1998 و2003/2004 و2008/2009).



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