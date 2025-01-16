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رياضة

بسبب ركلة ترجيح، الشرطة البريطانية تحقق في تجاوزات ضد زوجة لاعب آرسنال

أرسنال
أرسنال

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بشأن إساءات تعرضت لها زوجة الألماني كاي هافيرتز، مهاجم  أرسنال بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية.

تحقيق الشرطة 


وأهدر هافيرتز ركلة ترجيح في المباراة التي خسرها أرسنال على ملعب الإمارات قبل أن تعيد شريكته صوفيا، نشر رسالتين، كانتا وصلتا إليها عبر إنستجرام.

ووصفت إحداهما بأنها صادمة ودعت متابعيها، الذين يبلغ عددهم نصف مليون شخصٍ، إلى أن يكونوا أكثر احترامًا.


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن شركة تكنولوجيا تم تكليفها من قِبل أرسنال لتحديد هوية المعتدين، من ثم يمكن أن تمكِّن التحقيقات، النادي من الإبلاغ عن الجناة إلى الشرطة، كما سيتم الإشارة إلى الحسابات المسيئة في إنستجرام.

وقال متحدث باسم شرطة هيرتفوردشاير: قد تلقى الضباط تقريرًا عن اتصالاتٍ كيديةٍ موجَّهةٍ إلى أحد سكان هيرتفوردشاير، والتحقيقات جارية.

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