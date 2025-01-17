الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

أرقام قياسية لمحمد صلاح ضد برينتفورد قبل مباراة الغد

محمد صلاح
محمد صلاح

يطمح ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2025، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، غدا السبت، في المرحلة 22.

أرقام صلاح ضد برينتفورد 

وستكون هذه هي المواجهة السابعة لمحمد صلاح ضد برينتفورد، بعدما سبق أن تغلب عليه 5 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.

وفي اللقاءات الستة الماضية، ساهم صلاح في 7 أهداف بشباك برينتفورد، بعدما قدم تمريرة حاسمة واحدة وأحرز 6 أهداف، كان آخرها في المباراة الماضية التي أقيمت بين الفريقين عندما فاز ليفربول 2-0 في أغسطس الماضي.

ليفربول يبحث عن أول انتصار

وعانى ليفربول من سوء حظ، خلال مشواره بالبطولة منذ بدء العام الجديد، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل بصعوبة بالغة 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم التعثر، لا يزال ليفربول محتفظا بموقعه في الصدارة، حيث يمتلك 47 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه إيفرتون.

ورغم البداية القوية لليفربول في البطولة هذا الموسم، اكتفى رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل 4 تعادلات، في لقاءات الفريق السبعة الأخيرة بالمسابقة.

وبعد أدائه الباهت أمام نوتنجهام، يتطلع محمد صلاح للعودة إلى هز الشباك مرة أخرى أمام برينتفورد، أملا في تعزيز موقعه في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتربع صلاح، على قمة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين أمام النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق 3 أهداف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.
 

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