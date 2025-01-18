السبت 18 يناير 2025
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية،فيتو

يؤدي أكثر من 31 ألف طالب وطالبة، في 165 لجنة امتحانية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، امتحاني مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.   

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جاهزية اللجان الامتحانية 

ومن جانبه أكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية المختلفة وذلك لاستقبال الطلاب طول فترة الامتحانات والتي تمتد لأسبوع.  

 

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم للشهادة الاعدادية 

كما تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي اليوم السبت.

 

عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 

حيث يؤدي أكثر من 31 ألف طالب وطالبة الامتحان من خلال 165 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة. 

 

وأكد أكرم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين. 

 

التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية 

كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة؛ لسير عملية الامتحانات في سهولة ويسر. 

 

مشيرًا إلى ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

 

تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة 

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

 

ضبط اللجان الامتحانية 

مشيرا إلى  تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

 

سرية طباعة الامتحانات 

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش. 

تشكيل غرفة عمليات رئيسية 

مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.
 

 

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