محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة الثالثة من سوق اليوم الواحد (صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الغابة الشجرية بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ولفيف من رؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية ووكلاء التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

المبادرة جزء من الجهود الحكومية

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

الجهات المنظمة للمعرض

مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الحكومي

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

عرض سلع متنوعة بسوق اليوم الواحد

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن النسخة الثالثة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع التأكيد على وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع ما يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين.

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

الهدف من إقامة سوق اليوم الواحد

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

مؤكدًا أن اختيار المكان وسط حدائق الإسماعيلية المفتوحة يجعل من تجربة التسوق تجربة عائلية متكاملة، حيث تقوم الأسرة بقضاء احتياجاتها من السوق وقضاء وقت مميز في حدائق الإسماعيلية خاصة مع اختيار أيام إقامة السوق في الإجازة الأسبوعية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، واليوم بحي ثان مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

ودعا محافظ الإسماعيلية المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم" أتوجه بالشكر لجميع الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

مشيرة إلى أنَّ ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.



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