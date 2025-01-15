حملات مكبرة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية (صور)

قامت إدارة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع حي أول وثانِ وثالث وشرطة المسطحات، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.

إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم

أسفرت الحملة التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية، عن إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم وبجوار شركة الأدوية، الملابس الجاهزة، بجوار نادي الكهرباء، أمام نادي السكة الحديد، شارع الغابة، الثلاثيني بجوار السنترال، شارع عبد الحكيم عامر، وتم إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مواصلة أعمال الحملة في المدينة

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تحقيق مطالب المواطنين

وأوضحت مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، أنه استجابة لشكاوى المواطنين، تم إزالة وكر للنباشين أمام إحدى العقارات أمام نادي الكهرباء.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.



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