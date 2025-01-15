الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

غدا، تأخير امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بثلاث محافظات بسبب الشبورة

امتحانات الشهادتين
امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية،فيتو

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن تعديل موعد دخول طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للجان الامتحانية لتكون في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس، وذلك بسبب الشبورة المائية وغلق الطرق.

 

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موافقة قطاع المعاهد الأزهرية على التعديلات 

وجاءت تلك التعديلات التي نوهت عنها منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بناء على موافقة قطاع المعاهد الأزهرية على تأخير بداية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية لتبدأ الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، ابتداءً من الغد الخميس، نظرًا لظروف المناخ وحفاظًا على سير أعمال الامتحانات.  

وشمل القرار تعديل مواعيد الامتحانات بمحافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط.  

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته من أجل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في كافة محافظات الجمهورية وسط تعليمات وإجراءات مشددة من قبل قطاع لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات. 

 

تحذيرات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحانات

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان. 

2- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.

3- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.
4 - عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

5- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

6- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

7- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة ويحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال وفى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

9- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

10- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

11- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

12- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية الإدراة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية الشبورة المائية

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