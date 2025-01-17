محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب المواطنين بـ "مجمع الزهراء" ويعد بدراستها (صور)

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعدد من المواطنين والأهالي وذلك عقب أدائه لصلاة الجمعة بمجمع الزهراء الإسلامي واستمع إلى مطالبهم.

محافظ الإسماعيلية يعد بحل مشكلات المواطنين

ووعد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية المواطنين، بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين،فيتو

وأدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد مجمع الزهراء الإسلامي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين، فيتو

خطبة الجمعة وموضوعها

وألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالرحمن صالح، والتي تحدث خلالها عن خطورة التكفير، والتحذير من الفهم المغلوط للكتاب والسنة وأثره في التكفير.

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