أخبار الرياضة اليوم،الزمالك يكشف عن إصابة عبد الله السعيد، كولر يعلن قائمة الأهلي في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا، تطورات جديدة في صفقة انتقال محمد صلاح للهلال السعودي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:



أدى محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان"الونش" يعاني من إصابة بكدمة أسفل الفخذ والركبة، في حين اشتكى محمد السيد من آلام في الرباط الداخلي للركبة.

وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى مدينة المحلة، لحضور المباراة الودية لمنتخب الشباب مواليد 2005 مع الفريق الأول بنادي غزل المحلة.



وجاءت زيارة هاني أبو أبو ريدة لمدينة المحلة، ليس فقط لحضور المباراة الودية لمنتخب الشباب، بل لزيارة صابر عيد نجم المحلة ومنتخب مصر الأسبق، الذي يعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة

وتأتي زيارة أبو ريدة لنجم منتخب مصر السابق لتقديم الدعم له، إستجابة لنداء فيتو، قبل يومين بضرورة الوقوف إلى جانب صابر عيد الذي كان أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1990 مع الجنرال الراحل محمود الجوهري



تلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة من نظيره مسار، بنتيجة 4-1، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز للسيدات.



وكان فريق الزمالك للسيدات قد قرر الانسحاب أمام مسار في الدقيقة 80، بداعي أن الكرة لم تدخل المرمى في الهدف الرابع خلال المباراة التي جمعتهما في الدوري.



وأصدر اليوم نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا ينتقد من خلاله سلوك وتصرفات الجابوني آرون بوبيندزا لاعب الفريق والمنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي.

وقال نادي رابيد بوخاريست في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك" ما يفعله آرون بوبيندزا لا مكان له في نادينا، اللاعب رفض السفر إلى المعسكر مع الفريق".

وأضاف" لقد أبلغ اللاعب لاعبين وموظفين بهذا القرار، ولكن من الواضح أنه يجب علينا معاقبته".



وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد محمد أسامة أن عبد الله السعيد يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وفقًا للفحص الذي خضع له اللاعب عقب مباراة حرس الحدود.



وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.



هاني أبوريدة، حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة غزل المحلة على تكريم المهندس هاني أبوريدة عضو الفيفا ورئيس اتحاد الكرة المصري، على هامش المباراة الودية التى جمعت منتخب الشباب مع الفريق الأول لكرة القدم بغزل المحلة.



وأهدى رئيس المحلة درعا تذكاريا إلى أبوريدة، معربا عن اعتزازه الكبير بزيارة أبوريدة للمحلة، لما يمتلكه من تاريخ كروي كبير فى عالم الإدارة.

كشف الصحفي السعودي، أحمد العجلان، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الهلال السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.



وقال العجلان في تصريحات عبر قناة إم بي سي السعودية: الهلال أول من فاوض المصري محمد صلاح في الصيف قبل الماضي.

وأضاف: الأرقام التي يطلبها اللاعب كبيرة ولن تتم الموافقة عليها.. وفهد بن نافل من يقوم بالمفاوضات.



أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.



صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفًا أن إدارة النادي المصري البورسعيدي ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب خارج مصر حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.



أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.



قائمة الاهلي أمام أورلاندو: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏



خسر فريق قطر القطري لقب كأس السوبر القطري الإماراتي لحساب النصر بعد الهزيمة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن منافسات بطولة السوبر القطري الإماراتي.



وتواجد في التشكيل الأساسي لفريق قطر القطري بيرسي تاو المنضم حديثا لصفوف الفريق من النادي الأهلي وأحمد عبد القادر المعار من المارد الأحمر.

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