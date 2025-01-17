الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

رئيس نادي المحلة يكرم هاني أبوريدة في ودية منتخب الشباب

رئيس غزل المحلة يكرم
رئيس غزل المحلة يكرم أبوريدة، فيتو

هاني أبوريدة، حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة غزل المحلة على تكريم المهندس هاني أبوريدة عضو الفيفا ورئيس اتحاد الكرة المصري، على هامش المباراة الودية التى جمعت منتخب الشباب مع الفريق الأول لكرة القدم بغزل المحلة.

وأهدى رئيس المحلة درعا تذكاريا إلى أبوريدة، معربا عن اعتزازه الكبير بزيارة أبوريدة للمحلة، لما يمتلكه من تاريخ كروي كبير فى عالم الإدارة.

وليد خليل مع هاني أبوريدة، فيتو
وليد خليل مع هاني أبوريدة، فيتو

أبو ريدة يشكر رئيس نادي غزل المحلة

ومن جانبه وجه أبوريدة الشكر إلى رئيس مجلس إدارة المحلة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه سعيد بما يقدمه مجلس الإدارة من مجهودات إيجابية لإعادة المحلة إلى الزمن الجميل، وأنه متفائل بالمرحلة القادمة مشددا على أن جماهير المحلة جزء أصيل من كرة القدم المصرية هو وكل الأندية الشعبية.

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هاني ابوريده غزل المحلة وليد خليل إتحاد الكرة المصرى منتخب الشباب

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