الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

رئيس الهلال يقود المفاوضات في لندن، تطورات جديدة في صفقة محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف الصحفي السعودي، أحمد العجلان، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الهلال السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

العجلان يكشف آخر تطورات صفقة صلاح 

وقال العجلان في تصريحات عبر قناة إم بي سي السعودية: الهلال أول من فاوض المصري محمد صلاح في الصيف قبل الماضي.

وأضاف: الأرقام التي يطلبها اللاعب كبيرة ولن تتم الموافقة عليها.. وفهد بن نافل من يقوم بالمفاوضات.

وأكمل: صلاح وافق على الانضمام للهلال في حال عدم تقديم ليفربول عرضا له.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، عن قيمة العرض المالي، الذي قدمه نادي الهلال السعودي، للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويحاول المسئولون في نادي الهلال السعودي إغراء محمد صلاح؛ لترك ليفربول هذا الصيف بعرض مالي مذهل.

وقد زاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، من حدة الشائعات بنشره صورة لصلاح مرتديًا قميص نادي الهلال، عبر حسابه على "فيسبوك".

راتب خرافي ينتظر محمد صلاح في الهلال السعودي

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن إدارة الهلال تستعد لتقديم عرض مالي مغرٍ للغاية إذا وافق محمد صلاح على إنهاء علاقته بليفربول والانتقال إلى النادي الذي يتخذ من الرياض مقرًّا له.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الخميس، إلى أن العرض الهلالي سيصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني مقابل موسمين فقط في المملكة.

وأوضحت: "عدم توصل صلاح إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع ليفربول، وتصريحاته العلنية حول أن هذا الموسم قد يكون الأخير له في آنفيلد، زادت من الشكوك حول رغبته في توقيع عقد جديد مع النادي".

ومع ذلك، لم تمنع هذه المفاوضات، محمد صلاح، من تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا و13 تمريرة حاسمة حتى الآن.

وإذا قرر صلاح استكمال الأشهر المتبقية من عقده الحالي دون التوقيع على عقد جديد، فسيكون بإمكانه الرحيل مجانًا.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "يُعد صلاح اللاعب المسلم الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية، واستقدامه سيكون إنجازًا كبيرًا لدوري المحترفين السعودي (SPL) ودليلًا إضافيًّا على القوة المالية والتأثير الكبير للبطولة".

أرقام وبطولات محمد صلاح مع ليفربول

صلاح سجل 232 هدفًا وقدم 105 تمريرات حاسمة في 378 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما في 2017، وفق إحصاءات "ذا صن".

كما حقق النجم المصري مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا.

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