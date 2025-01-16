أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. مبلغ خرافي من الهلال السعودي لـ محمد صلاح في موسمين.. طبيب الأبيض يكشف طبيعة إصابة الونش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

انتهى لقاء المصري البورسعيدي أمام فاركو بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

سجل محمد مخلوف هدف المصري البورسعيدي في مرمى فاركو في الدقيقة 20 من ضربة رأس.

حقق نادي الهلال، فوزا كبيرا أمام الفتح بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

يذكر أن المدير الفني لنادي الفتح، جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق.

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن قيمة العرض المالي، الذي قدمه نادي الهلال السعودي، للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويحاول المسئولون في نادي الهلال السعودي إغراء محمد صلاح؛ لترك ليفربول هذا الصيف بعرض مالي مذهل.

فاز فريق اتحاد جدة أمام الرائد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024-2025.

عمر مرموش، قال عمر مرموش نجم نادي فرانكفورت: "أنا كنت في ناشئين وادي دجلة ولعبت 15 سنة في النادي، وانتقلت لمرحلة الناشئين من خلال أكاديمية أرسنال، وطلعت اتدربت مع الفريق الأول وأنا في الناشئين ولعبت ماتشين تحت قيادة كارتيرون، والموسم اللي بعد كده كنت مع أحمد حسام ميدو".

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي التي تُقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق التي تعرض لها أثناء عملية الإحماء قبل مباراة حرس الحدود.

كشفت تقارير عالمية عن اتفاق مبدئي لضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكد الصحفي الموثوق فابريس هوكينز: الصفقة تمت واتفق نادي مانشستر سيتي مع آينتراخت فرانكفورت على كافة الأمور.

تُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بدرع التحدي ضمن كأس السوبر القطري الإماراتي، بعد فوزه على الريان القطري (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد أحمد بن علي.

وأحرز أهداف شباب الأهلي يوري سيزار والإيراني ساردار وجيلرمي بالا في الدقائق 28 و57 و95، بينما سجل البرازيلي روجر جيديس هدف الريان الوحيد في الدقيقة 41.

الدوري السعودي، تغلب فريق الكرة الأول بنادي الفيحاء على حساب مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

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