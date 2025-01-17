5 أعراض تنذر بالإصابة بسكر الحمل

تتعرض السيدات الحوامل للإصابة بمرض سكر الحمل، وليس شرطا أن يحدث للمريضة المصابة بالسكر بل يمكن أن يحدث عرض مفاجئ ويختفي بعد انتهاء الحمل.

أعراض سكر الحمل

وقالت وزارة الصحة إن سكر الحمل يحدث عندما يرتفع السكر في الدم ولا يستجيب الأنسولين بشكل جيد.

وتشمل أعراض سكر الحمل:

١-تشوش الرؤية

٢- العطش الشديد

٣-الشعور المستمر بالإرهاق والتعب والدوخة وقلة التركيز

٤- فقدان الوزن

٥-كثرة التبول والإصابة بالالتهابات الفطرية

سكر الحمل

سكر الحمل

أكدت وزارة الصحة أن مرض السكر، هو ارتفاع مستوى السكر "الجلوكوز" في الدم، ويعد سكر الحمل أحد أنواعه. ​

أشارت أن سكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بالسكر أثناء فترة الحمل، ويحدث غالبًا خلال الثلثين الأخيرين من فترة الحمل.​

أوضحت أنه يختفي سكر الحمل بعد الولادة، ويعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية، وذلك في حوالي ٥٠% فقط من الحالات، ويستمر بعد الولادة في النصف الآخر كمرض مزمن.​



أوضحت وزارة الصحة أن أهم التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها، منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البول

وقالت وزارة الصحة إنه الإصابة بسكر الحمل أثناء فترة الحمل يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما قد يؤثر على الحمل وصحة الجنين.

وأكدت أن سكر الحمل يظهر للمرة الأولى أثناء الحمل ويختفي في معظم الحالات بعد الولادة، ويجب السيطرة عليه حتى لا يسبب مشكلات صحية بعد الولادة للأم والجنين.

وتوجد عوامل خطورة تزيد نسب الإصابة بسكر الحمل منها:

١- الوزن الزائد أو السمنة

٢- قلة النشاط البدني

٣- الإصابة بمقدمات السكر

٤- الإصابة بالسكر الحمل أثناء حمل سابق

٥- الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض

٦- إصابة أحد أفراد العائلة بالسكر

طرق الوقاية من سكر الحمل

وتتضمن طرق الوقاية من سكر الحمل:

١- حرص الحامل على البقاء في حالة نشطة.

٢- تناول الغذاء الصحي.

٣-تخفيف الوزن الزائد.

٤-ممارسة تمارين رياضية خفيفة.

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