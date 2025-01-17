طبيب باطنة يحذر من خطورة الإفراط في المضادات الحيوية على القولون

كشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة، عن أهم أسباب الإصابة بمشاكل القولون، مشيرا إلى أن معظمها يأتي بسبب عادات غذائية غير صحية واستخدام غير رشيد للمضادات الحيوية.

أسباب الإصابة بأمراض القولون

وأوضح الدكتور مصطفى محمدي أن عددا كبيرا من أنواع البكتيريا يترواح بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ نوع تعيش في الأمعاء الغليظة، أي القولون وهناك توازن بيئي بكتيري دقيق تعيش فيه هذه الأنواع.

وأكد أن العادات الغذائية غير الصحية سواء في الكم الغذائى أو في النوع تؤدي إلى خلل في هذا التوازن ينتج عنه تزايد أنواع بكتيرية مقابل تناقص أنواع أخرى ينتج عنه مسببات لما يشعر به الشخص من أعراض غير مريحة.

وأشار أن الاستخدام المفرط وغير الرشيد للمضادات الحيوية قد يؤدي أيضا إلى خلل في التوازن البكتيري داخل القولون، مسببا تزايدا وتكاثرا في أنواع بكتيرية عن الأخري محدثا نفس الأعراض التي يشكوا دائما منها المريض

ونصح بالاهتمام بالنظام الغذائي الصحي للحماية من مشكلات القولون، وكذلك الحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

آلام القولون

أسباب آلام القولون

آلام القولون هي ألم أو انزعاج في منطقة القولون والمستقيم، ويرجع حدوثها لعدة أسباب، منها:

1- التهاب القولون العصبي

2- التهاب القولون التقرحي

3- التهاب الأمعاء

4- السرطان القولوني.

5- التهاب المستقيم

6- انسداد القولون.

7- التهاب الأنسجة المحيطة بالقولون

8- التهاب الأوعية الدموية



كما يوجد الأسباب الغذائية منها:

1. تناول الأطعمة الحارة.

2. تناول الأطعمة المقلية.

3. تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

4. نقص الألياف.

5. تناول المشروبات الكحولية.

6. تناول الكافيين.



كما تحدث آلام القولون بسبب ضغوط نفسية منها:

1. التوتر.

2. القلق.

3. الاكتئاب.

4. الضغط النفسي.

وتشمل أهم الأعراض لآلام القولون:

1. ألم في البطن.

2. ألم في القولون.

3. إسهال.

4. إقياء.

5. غثيان.

6. فقدان الشهية.

7. خسارة الوزن.

8. التهاب المستقيم.

9. نزيف من القولون.



وتتضمن طرق العلاج الآتي:

1. استشارة الطبيب لتحديد السبب.

2. تناول الأدوية المخصصة.

3. تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

4. ممارسة التمارين الرياضية.

5. الحفاظ على نوم جيد.

6. تجنب التوتر والقلق.

7. شرب الماء بكميات كافية.

8. تجنب الأطعمة الحارة والمقلية.

آكلات تزيد من آلام القولون

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الأكلات التي تزيد من آلام القولون منها:

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المقلية

الأطعمة التي تحتوي علي بروتين بنسبة مرتفعة

وتحتوي الأطعمة المصنعة والمقلية علي دهون غير صحية وسكريات تسبب زيادة الوزن وتسبب آلام مستمرة في القولون.

وقدمت وزارة الصحة نصائح للتخلص من آلام القولون من خلال تجنب تناول الأطعمة المقلية، وكذلك اتباع الآتي:

١- اتباع نظام غذائي صحي

٢- الإكثار من الخضروات والفاكهة

٣- أخذ قسط كافي من النوم

٤- شرب الكثير من السوائل

٥- البعد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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