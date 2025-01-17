أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست

أصدر اليوم نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا ينتقد خلاله سلوك وتصرفات الجابوني آرون بوبيندزا لاعب الفريق والمنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي.

ورد اللاعب الجابوني على بيان نادي رابيد بوخاريست عبر ستوري نشره علي حسابه الرسمي علي انستجرام قائلا: "لا تصدقوا أي خبر عني إنهم يحاولون تشويه صورتي ولكل قصة جانبان".

بيان رابيد بوخاريست بشان آرون بوبيندزا

وقال نادي رابيد بوخاريست في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما يفعله آرون بوبيندزا لا مكان له في نادينا، اللاعب رفض السفر إلى المعسكر مع الفريق".

وأضاف: "لقد أبلغ اللاعب لاعبين وموظفين بهذا القرار، ولكن من الواضح أنه يجب علينا معاقبته".

وواصل: "رابيد دائمًا ما يدفع مستحقات اللاعبين وأقساط العمل والإيجار وغيرها من الأشياء المتواجدة في العقد، نعم، التأخير الوحيد، كان مكافأة القسط، التي كانت مستحقة في ديسمبر، وتم دفعها هذا الشهر، بالكاد تجاوزنا منتصف يناير، لذلك تأخير لا يستحق حتى الذكر".

وزاد: "سلوكه في هذه الحالة غير مقبول وهو لا يلتزم بالضوابط الداخلية التي يعرفها جميع اللاعبين".

وأكد الفريق في بيانه علي توقيع عقوبات علي اللاعب طبقا للوائح وستكون صارمة وفقا لما ذكره النادي أن علي أي شخص يتواجد في رابيد عليه أن يتعامل مع النادي وزملائه باحترام ويبدي احترافية".

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبيندزا في فيفا

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست الروماني.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على X:" تم تقديم شكوي ضد اللاعب ارون بوبيندزا رسميا وتلقي النادي الاخطار بالاستلام الرسمي من فيفا".

وفي الصيف الماضي، كان الزمالك أتم الاتفاق مع ارون بوبيندزا لضمه وبالفعل وصلت البطاقة الدولية لنادي الزمالك قبل أن يتراجع اللاعب ويتعاقد مع رابيد بوخارست الروماني، ليقرر الزمالك تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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