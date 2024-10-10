أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء، عقب استلام نادي رابيد بوخارست الروماني البطاقة الدولية للجابوني آرون بوبيندزا.

وكانت البطاقة الدولية لارون بوبيندزا وصلت للزمالك تمهيدا للتعاقد معه، قبل أن يتراجع اللاعب ويتعاقد مع رابيد بوخارست الروماني، ويقرر الزمالك تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و حصل نادي رابيد بوخارست الروماني صباح اليوم على البطاقة الدولية الدائمة الخاصة بآرون بوبيندزا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية الآتي:"

‏تجنبا للاجتهادات والمداخلات والاختلافات في تفسير الموقف القانوني رأيت انه من الواجب توضيح الحقائق التي قد تغيب عن البعض في موضوع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا.

١-سلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب واسفر هذا التفاوض علي توقيع اللاعب علي اتفاق للانتقال الي نادي الزمالك

٢-تضمن الاتفاق كافة الشروط والعناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة والراتب والمكافات والحوافز والمزايا النقدية والعينيه والتي وافق عليها اللاعب

٣-فور الحصول علي توقيع اللاعب بالموافقه علي شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب الي الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول علي البطاقة الدولية للاعب

٤-حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الامريكي لكرة القدم بناء علي المستندات المقدمه من نادي الزمالك والتي تضمنت اتفاق التعاقد وانهاء تعاقد اللاعب مع النادي الامريكي والتي اصبح بموجبها اللاعب لاعب حر

٥-ارسل نادي الزمالك الي اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق الا انه تخلف عن الحضور دون ابداء اسباب

٦-بعد تداول اخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب خاطب نادي الزمالك اللاعب والنادي الروماني محذرا من ابرام اي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد.

٧-لم يمتثل النادي الروماني او اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك واستكملا اجراءات التعاقد

٨-لايستطيع نادي الزمالك تحريك شكوي رسميه استنادا على اخبار متداولة في الاعلام او الميديا دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه

٩-بعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب والنادي الروماني واصدار الفيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب تحقق المركز القانوني الذي يمكن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي الروماني للحفاظ علي حقوقة القانونية والماديه والادبيه

و يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك انه بتوفيق من الله وبالاجتهاد وبذل الوقت والجهد والمال سيتمكن من الحصول علي حقوق نادي الزمالك في هذا النزاع

فيما أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني بشكل رسمي عن قيد لاعبه الجابوني أرون بوبيندزا بعد شكوى الزمالك اللاعب.

وقال النادي الروماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: نبأ ممتاز، تلقينا هذا الصباح قرارًا إيجابيًا من فيفا بشأن قيد أرون بوبيندزا.

وكان الزمالك قد حصل على البطاقة الدولية الخاصة للاعب قبل أن يتراجع ويوقع لفريق رابيد بوخارست.