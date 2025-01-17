الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من رهائن غزة

غزة
غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة متوقع الأحد.

وقف إطلاق النار

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الإفراج عن أول الرهائن وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد".

من جانبه أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل ستتسلم أسماء كل دفعة من الرهائن البالغ عددهم 33 قبل بيوم واحد من التسليم.

كان مصدر قد أفاد لسكاي نيوز عربية، الجمعة، بأن الخلافات التي وقت في اللحظات الأخيرة جاءت بعدما أصر نتنياهو على إدراج أسماء 9 أسرى إسرائيليين جرحى ضمن القائمة المتفق عليها، إلا أن حماس وافقت على هذا الطلب بشرط إدراج أسماء قادة فلسطينيين بارزين ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق، الجمعة، بأن الوساطة القطرية والمصرية كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ورجحت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء السبت، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.

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