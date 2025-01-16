الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

 وأعرب طه في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن أمله أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي، وعودة النازحين الى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

 

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما في ذلك تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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