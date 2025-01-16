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أخبار مصر

مدبولي: مصر جاهزة لتقديم كل الدعم اللوجيستي للأشقاء في غزة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع تابع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عام من الوساطات بين الأطراف المتنازعة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية، أعرب عن أمله في أن يكون إعلان وقف إطلاق النار بداية لحل دائم للأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء نجاح الجهود الدبلوماسية التي استمرت لفترة طويلة، والتي تضمنت العديد من الاجتماعات واللقاءات وأعمال الوساطة، والتي أدت في النهاية إلى الوصول إلى الاتفاق الذي نأمل أن يتم تفعيله يوم الأحد المقبل، ليكون بداية لحل الأزمة بشكل دائم.

وأضاف مدبولي: «الرئيس السيسي أكد المواقف الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لها، وبلا مبالغة، الجميع يدرك تمامًا الدور الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية».

وأكد أنه بعد وقف إطلاق النار، ستكون مصر مستعدة تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي للأشقاء في قطاع غزة، وستعمل مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات سكان القطاع، من مواد غذائية ووقود وأدوية وكل ما يساعدهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة.

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