الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس حزب شاس الإسرائيلي يؤكد حل جميع العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رئيس حزب شاس الإسرائيلي،
رئيس حزب شاس الإسرائيلي، فيتو

قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي قوله:" إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".


وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه اليوم الخميس: "نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن".

تقدم بمفاوضات هوية الأسرى الفلسطينيين


ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك تقدما بمفاوضات حل الخلاف الخاص بهوية الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم يعملون على التوصل لحل.

 

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