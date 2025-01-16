الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

تستهدف قطاع صناعة النفط، ترامب يخطط لاستخدام استراتيجية الضغط القصوى على إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يخطط لإعادة تطبيق استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج".

ترامب يخطط لإعادة تطبيق استراتيجية الضغط الأقصى على إيران


وقالت وكالة بلومبيرج في تقريرها، اليوم الخميس، إن أول خطوة سيقوم بها ترامب ستكون فرض حزمة عقوبات شاملة جديدة ضد إيران.


وأوضحت الوكالة في تقريرها: "يمكن أن يتم فرض العقوبات على إيران في وقت مبكر من شهر فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تشمل اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية".

ترامب يستعد لمعاقبة إيران بداية من فبراير 

وأكد تقرير بلومبيرج: "هناك إجماع عام بين مستشاري ترامب الرئيسيين على ضرورة العودة إلى السياسات الاقتصادية الصارمة ضد طهران".

ويأتي ذلك في ظل علاقات متوترة بين واشنطن وطهران، حيث يشهد البلدان خلافات عميقة حول العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودور إيران الإقليمي.

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ترامب إيران العقوبات علي إيران النفط

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