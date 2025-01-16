الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب غزة (إنفوجراف)

حرب غزة
حرب غزة
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان وقف إطلاق النار في غزة 19 يناير.. ما هي بنود المرحلة الأولى من الاتفاق؟

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.

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