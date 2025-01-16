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تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

حرائق لوس أنجلوس
حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن، فيتو

ذكرت صحيفة "ذا بوست" في تقرير لها اليوم الخميس، أن حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس تسببت في تدمير نحو 200 عمل فني لنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

النيران تلتهم لوحات هانتر بايدن 

وكانت اللوحات، التي أثارت الكثير من الجدل، مخزنة بالقرب من منزل محامي هانتر، كيفن موريس، في منطقة باسيفيك باليساديس، وتقدر قيمتها بالملايين.

ويقيم موريس، الذي قدم قرضًا لهانتر بقيمة 5 ملايين دولار للمساعدة على تسوية ديونه الضريبية ويمول فيلمًا وثائقيًّا عنه، في منزل فاخر يحتوي على 5 غرف نوم و6 حمامات.

حرائق لوس أنجلوس 

ورغم الأضرار الكبيرة في المنطقة، نجا منزله من الحريق.

وفي أثناء اندلاع الحرائق الأسبوع الماضي، صرح الرئيس بايدن بأن منزل ابنه في ماليبو قد يكون نجا من النيران، ولم يقدم محامي هانتر بايدن أي تعليق على الفور.

هانتر، الذي تحول إلى الرسم بعد فترة من التعافي من إدمان المخدرات، قطع علاقته مع صاحب معرض سوهو، جورج بيرجس، الذي نظم له معارض في لوس أنجلوس ونيويورك منذ عام 2021.

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