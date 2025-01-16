وكيل وزارة الصحة بالشرقية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطط صيانة وحدات الغسيل الكلوي

عقدالدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعا مع المهندس علاء نبيل مدير الصيانة بالمجموعة المصرية لمعالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعي، والمهندس أشرف حجاب مدير صيانة محطات المياه بالمجموعة المصرية،

الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين

وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وهاني إبراهيم بإدارة الكلى الصناعي بالمديرية ياتى ذلك في إطار الاهتمام الكبير بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، وتوفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وخاصة مرضى الفشل الكلوي المزمن،

مناقشة خطة الصيانة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل والصيانة لمحطات معالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية بالمحافظة،

العدد 36 وحدة غسيل كلوى

وهى البالغ عددها ٣٦ وحدة غسيل كلوي، من خلال المجموعة المصرية، والتي تعد من أكبر الشركات المسئولة عن محطات معالجة المياه وماكينات الغسيل الكلوي "فيرزينيوس".

اجراءات الصيانة الدورية

وناقش وكيل الوزارة إجراءات الصيانة الدورية لمحطات معالجة المياه، وتم التأكيد على تغيير كافة الفلاتر بالمواعيد المحددة، وأهمية تنفيذ إجراءات التعقيم الشهري بكفاءة عالية،

سلامة ومأمونية المياه المستخدمة فى الغسيل الكلوى

وأكد الدكتور هاني جميعة على أن سلامة ومأمونية المياه المستخدمة في الغسيل الدموي أولوية قصوى لكل العاملين بالقطاع العلاجي والوقائي، موجهًا بضرورة تعزيز التعاون بين الشركة وفنيين الصيانة والإدارة الهندسية والكلى الصناعى وإدارة كل مستشفى.

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