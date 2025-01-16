الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذي الفيوم يوافق على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/ 2026

جلسة المجلس التنفيذي
جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، فيتو

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية  بالمحافظة.

 ملامح الخطة الاستثمارية 2025 / 2026

استعرض محافظ الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 /2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليونا و627 ألف جنيه، موزعة علي النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة، ووافق المجلس التنفيذي، على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024 /2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.

 خدمات الخطة الاستثمارية الجديدة

وكشف محافظ الفيوم، عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة، وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلًا عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة، كما تم لأول مرة هذا العام، عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز، مؤكدًا أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي، لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.

 تقديم الخدمات الإلكترونية بمقابل مادي

كما وافق المجلس التنفيذي، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إلكترونيًا، ووافق المجلس أيضًا على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهًا عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إلكترونية".

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للأولى بالرعاية بقرى أبشواي وإطسا

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بطامية

 

ووافق المجلس التنفيذي على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15% منها لحساب الخزانة العامة للدولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025 2026 محافظ الفيوم الخزانة العامة للدولة

مواد متعلقة

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للأولى بالرعاية بقرى أبشواي وإطسا

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بطامية

محافظ الفيوم: تنفيذ 1201 مشروع ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية البسيونية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، لاعب نيوكاسل يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية