تنفيذي الفيوم يوافق على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/ 2026

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ملامح الخطة الاستثمارية 2025 / 2026

استعرض محافظ الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 /2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليونا و627 ألف جنيه، موزعة علي النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة، ووافق المجلس التنفيذي، على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024 /2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.

خدمات الخطة الاستثمارية الجديدة

وكشف محافظ الفيوم، عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة، وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلًا عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة، كما تم لأول مرة هذا العام، عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز، مؤكدًا أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي، لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.

تقديم الخدمات الإلكترونية بمقابل مادي

كما وافق المجلس التنفيذي، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إلكترونيًا، ووافق المجلس أيضًا على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهًا عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إلكترونية".

ووافق المجلس التنفيذي على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15% منها لحساب الخزانة العامة للدولة.

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