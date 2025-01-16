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تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للأولى بالرعاية بقرى أبشواي وإطسا

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو

 نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين، بقرية أبو كساه التابعة لمركز أبشواي، وقرى منيا الحيط والجعافرة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا.

شارك في القافلة مستشفي جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في مجال القوافل الطبية.

 

معايير اختيار الفئات المستهدفة

 وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع، ويستفيد  من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، أن تكون هذه الأسر بلا عائل سواء أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

 

خدمات القافلة للمستفيدين

 وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى من منازلهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم ذهابا وعودة، وتم صرف العلاج  وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، كما تم تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية  بالمجان.

 

دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع

 ولفتت إلى أن الجمعيات الأهلية  بمحافظة الفيوم، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

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كما  توزع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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