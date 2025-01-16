محافظ الفيوم: تنفيذ 1201 مشروع ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 1201 مشروعًا، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة القومية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 19 مليار و742 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بتلك القرى، بما يسهم فى تقديم الحلول الجذرية للمشكلات المزمنة التى عانى منها المواطنون لفترات طويلة.

بيان إجمالي بالمشروعات المنفذة وتحت التنفيذ

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من 873 مشروعًا من إجمالي مشروعات "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتم تسليمها وتأثيثها، ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، وجارى تنفيذ المشروعات المتبقية بإجمالي 328 مشروعًا، تبعًا للجداول الزمنية المقررة، موضحًا أن المشروعات تشمل: المجمعات الخدمية الحكومية، بإجمالي 20 مجمعًا، بتكلفة 326 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، منها 12 مشروعًا بقرى إطسا، بتكلفة 182 مليون جنيه، و8 مشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 144 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية، بإجمالي 20 مجمعًا، بتكلفة 221 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، منها 12 مجمعًا بقرى إطسا، بتكلفة 123 مليون جنيه، و8 مجمعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 98 مليون جنيه، ودخلت الخدمة بالفعل.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

فيما يشمل قطاع الصرف الصحي "محطات وشبكات" ضمن المبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، 224 مشروعًا، بتكلفة 7 مليارات و500 مليون جنيه،، منها 159 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة 4 مليارات و290 مليون جنيه، تم الانتهاء من 36 مشروعًا منها، و65 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 3 مليارات و210 مليون جنيه، تم الانتهاء من 49 مشروعًا منها، وجارى العمل بباقي مشروعات الصرف الصحي بقرى المركزين، كمال يشمل قطاع مياه الشرب "محطات وشبكات" 131 مشروعًا، بتكلفة إجمالية مليار و319 مليون جنيه، منها 88 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة مليار و7 ملايين جنيه، تم الانتهاء من 85 مشروعًا منها، وجارى العمل بباقي المشروعات، وفى قرى مركز يوسف الصديق 43 مشروعًا، بتكلفة 312 مليون جنيه، تم انهائها جميعًا ويتبقى بعض الملاحظات على الأعمال الإنشائية يجري العمل على تلافيها.

مشروعات الصحة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن قطاع الصحة يشمل 63 مشروعًا، بتكلفة إجمالية مليار و613 مليون جنيه، منها 35 مشروعًا بقرى إطسا، بتكلفة مليار و118 مليون جنيه، تم إنهاء أعمال 6 مشروعات منها، و28 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 495 مليون جنيه، تم الانتهاء من 13 مشروعًا منها، وجاري العمل على قدم وثاق، لإنهاء المشروعات المتبقية بقطاع الصحة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعًا للجداول الزمنية المقررة، كما إنهاء العمل في 19 نقطة إسعاف بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه، منها 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، بتكلفة 64 مليون جنيه، و10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم تنفيذ وإنهاء 155 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، منها 95 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه، و60 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 100 مليون جنيه.

مشروعات تدعيم ومد شبكات الكهرباء

وفي قطاع الكهرباء "موزعات وشبكات"، يجري تنفيذ 126 مشروعًا، بتكلفة 5 مليارات و10 ملايين جنيه، منها 90 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، تم الانتهاء من 72 مشروعًا منها، و36 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة مليارين و10 ملايين جنيه، تم الانتهاء من 29 مشروعًا منها، وجاري العمل بباقي مشروعات الكهرباء بقرى المركزين، تبعًا للجداول الزمنية المقررة، فيما يشمل قطاع الغاز الطبيعي، 42 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 692 مليون جنيه، منها 27 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 481 مليون جنيه، تم الانتهاء من 18 مشروعًا منها، و36 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 211 مليون جنيه، تم الانتهاء من 8 مشروعات منها، وجارى تنفيذ باقي مشروعات الغاز الطبيعي بقرى المركزين تبعًا للجداول الزمنية، لتقديم الخدمات الملائمة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

انشاءات قطاع الشباب والرياضة

وأشار محافظ الفيوم، الي أنه في قطاع الشباب والرياضة، تم إنهاء أعمال 68 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، منها 48 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة 208 مليون جنيه، و20 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 112 مليون جنيه، وفى قطاع الطرق "الداخلية والخارجية"، يجري العمل في 71 مشروعًا، بتكلفة إجمالية مليار و108 مليون جنيه، منها 49 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 796 مليون جنيه، و22 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 312 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال الطرق بقرى المركزين، وفقًا لأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالطرق المستهدفة.

تبطين الترع والمساقي

وفي قطاع الموارد المائية والري (أعمال كباري وتبطين المجاري المائية "الترع والمساقى")، يجري تنفيذ 77 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 280 مليون جنيه، منها 49 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة 178 مليون جنيه، تم الانتهاء من 47 مشروعًا منها، وجاري العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال المشروعين الباقيين، و28 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 102 مليون جنيه، وتم انهائها جميعًا، ويتبقى بعض الملاحظات على الأعمال الإنشائية بها يجري العمل على تلافيها، وفي قطاع الاتصالات وأبراج المحمول والبريد، يجري تنفيذ 163 مشروعًا، بتكلفة 576 مليون جنيه، منها 109 مشروعًا بقرى مركز إطسا، بتكلفة 460 مليون جنيه، تم الانتهاء من 92 مشروعًا منها، وجاري العمل بالباقي، و54 مشروعًا بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 116 مليون جنيه، تم انهاء 48 مشروعًا منها، وجاري العمل على نهو المشروعات المتبقية بالقطاع.

انشاءات الإدارات والنظريات الخدمية

وتابع محافظ الفيوم، أنه فيما يتعلق بقطاع أبنية التنمية المحلية "الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء"، تم تنفيذ 6 مشروعات، بتكلفة 30 مليون جنيه، منها 3 مشروعات بقرى مركز إطسا، بتكلفة 16 مليون جنيه، و3 مشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 14 مليون جنيه، ودخلت المشروعات حيز الخدمة بالفعل، وفى قطاع أبنية التضامن الاجتماعي، يجري تنفيذ 8 مشروعات، بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، منها 5 مشروعات بقرى إطسا، بتكلفة 75 مليون جنيه، تم انهاء 3 مشروعات منها، وجاري تنفيذ المشروعات المتبقية.

كما يجري العمل في 3 مشروعات للتضامن الاجتماعي بقرى يوسف الصديق، بتكلفة 54 مليون جنيه، وتم انهاء 8 مشروعات لنقاط الشرطة، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 109 مليون جنيه، منها 5 نقاط شرطة بقرى مركز إطسا، بتكلفة 91 مليون جنيه، و3 نقاط شرطة بقرى مركز يوسف الصديق بتكلفة 18 مليون جنيه، وقد دخلت جميع نقاط الشرطة حيز الخدمة بالفعل.

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