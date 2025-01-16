السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بطامية

تفقد كامل غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لمتابعة العمل في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، رافقه سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية.

العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر يوميا لتسهيل تسليم ملفات التصالح

وقال السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إن العمل بالمراكز التكنولوجية في كل مراكز المحافظة، وفي ديوان عام المحافظة، يستمر يوميا حتى الساعة الثالثة عصرا، بكامل الطاقة من عدد الموظفين والعاملين، لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

توجيهات بالتيسير علي المواطنين المترددين علي المركز

ووجه السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بتوفير التهوية والإضاءة اللازمة، وأماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز، خصوصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.

وناقش السكرتير العام لمحافظة الفيوم عددًا من المواطنين المترددين على المركز، للوقوف على مدى إلمامهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، ومستوى الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.