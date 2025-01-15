تباع بـ325 جنيها، الفيوم تطلق المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، بداية من غد الخميس، لمدة أربعة أسابيع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

اشراف التموين والطب البيطري علي المبادرة

وقال محافظ الفيوم، إن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

خريطة بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ الفيوم، أن سعر الكيلو داخل المبادرة 325 جنيهًا بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الرابعة "يناير وفبراير 2025"، وستستمر عملية البيع يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، وتنفذ المبادرة في مرحلتها الرابعة من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 7 منافذ بمدينة الفيوم.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.

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