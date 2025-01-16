الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الاحالة ان المتهم م. ع 23 سنة عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وأقر المتهم في التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.

وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.


وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.

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نيابة السلام محكمة الجنايات قسم شرطة السلام

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