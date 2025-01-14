إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدر البودر في كرداسة

أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر البودر في منطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 30 كيس من مخدر البودر، وسلاح أبيض، وهاتف محمول.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وفي وقت سابق طلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



ضبط عاطل عثر بحيازته علي مخدر البودرة

كان رجال المباحث تمكنوا من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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