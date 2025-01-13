الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار بمخدر البودر فى الإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 ألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد الصفتي القبض على عاطلين اثنين بحوزتهما كمية من مخدر البودر في منطقة الشارع الجديد دائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

توصلت تحريات النقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، إلى اتجار ٢ عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في الشارع الجديد دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم إعداد كمين للمتهمين، تمكن النقيب مصطفى البنا ومعه القوة الأمنية معه من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي.

اعترفا المتهمان بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.

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