الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بالشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة حيازة 10 طرب من مخدر الحشيش في منطقة الشرابية، إلى محكمة الجنايات.


وكانت مباحث قسم شرطة الشرابية تلقت بلاغًا يفيد بممارسة عاطل نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 10 طرب حشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.
 

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نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية الاتجار بالمواد المخدرة

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