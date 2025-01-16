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حوادث

براءة شاب من تهمة حيازة حشيش في المطرية

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة شاب من تهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، وزنت 200 جرام في منطقة المطرية.

وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم اشتبهت في شاب يقف علي ناصية أحد الشوارع مختبأ في الظلام فتوجهت اليه. 

وبضبط الشاب تبين أنه يبلغ من العمر 17 سنة ويحمل كيسا أسود به قطعة من مخدر الحشيش تزن 200 جرام. 

وقال الشاب إن المضبوطات لا يعرف عنها شيئا وقد أعطاها له أحد الشباب من المنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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