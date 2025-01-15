الأربعاء 15 يناير 2025
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صحة ومرأة

طبيب مناعة يحذر من مخاطر حقنة البرد

حقنة البرد، فيتو
حقنة البرد، فيتو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد، مشيرا إلى أنها تحتوى على مضاد حيوي يمكن أن يسبب صدمة حساسية ويسبب الوفاة.

خطورة حقنة البرد

 

وأوضح أن حقنة البرد تحتوى على أدوية كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي، لافتا إلى أنها تمثل خطورة على مرضى ضعف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

لقاح الإنفلونزا يحمي من 4 فصائل 

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بأهمية تناول لقاح الإنفلونزا، حيث يحمي من ٤ فصائل للإنفلونزا أكثر انتشارا في العالم.

وأوضح أن تناول لقاح الإنفلونزا يحمي من أي مضاعفات منها الالتهاب الرئوي ويحمي الفئات ذات الخطورة المرتفعة من مضاعفات فيروس الإنفلونزا.

طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية

 

وأكد أهمية اتباع طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن أي إنسان يصاب بفيروسات الإنفلونزا والبرد لا يجب عليه الخروج من المنزل مؤكدا أهمية اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة  والحرص على النوم مبكرا وتجنب التوتر والقلق.

كانت قد أكدت وزارة الصحة أن استخدام الخلطة السحرية "حقنة البرد" في علاج نزلات البرد، يسبب الوفاة لعدد من الفئات منهم أصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد وارتفاع ضغط الدم.

 

حقنة البرد لا تعالج نزلات البرد 

وأوضحت الصحة في منشور توعوي أن هذه الحقنة لا تعالج هذا النوع من الفيروسات التنفسية 

أضرار حقنة البرد

أكدت وزارة الصحة أن حقنة البرد لها أضرار جسيمة على الصحة، والتي تصل إلى الوفاة. 

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية المناعة والحماية من الإنفلونزا. 

 

وأكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

 

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠% من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

 

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

 وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

 

دور البرد المنتشر 

 وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس البرد تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كل ٣ أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

 

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