حقيقة دور البرد المنتشر و10 تعليمات للحماية منه وتعزيز المناعة

كشف الدكتور مصطفي محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة عن سر انتشار العدوى التنفسية في موسم الشتاء ودور البرد المنتشر حاليًّا بين المواطنين.

سر الإصابة بدور البرد المنتشر

وقال استشاري مكافحة العدوى إن دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة وتغير بعض السلوكيات المجتمعية نتيجة برودة الطقس الي التجمع في أماكن دافئة سيئة التهوية يخلق مناخًا مناسبًا لانتشار عدد من مسببات الأمراض في الشتاء ومنها الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وكورونا وكذلك أنواع من البكتيريا مثل بكتيريا العقدية الرئوية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب المناعة الضعيفة سواء بمرض ما أو بأحد الأدوية المثبطه لجهاز المناعة والسيدات الحوامل أيضًا.

نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية







ووجه استشاري مكافحة العدوى نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية منها:

١- غسل الأيدي بشكل مستمر والتخلص من كثير من الملوثات.

٢- عدم الكحة والعطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل الورقية أثناء السعال والتخلص منها فور الاستخدام.

٣-المحافظة علي التباعد المجتمعي قدر الإمكان.



٤- استخدام الكمامة إذا تطلب الأمر خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة.



٥- عدم الاختلاط قدر الإمكان خاصة إذا كان الشخص يعاني من أعراض الإصابة بأي من هذه المسببات.



٦- الحرص على تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية علما بأن الوقت مازال يسمح بتلقي اللقاح والاستفادة من الوقاية المترتبة عليه.



تعزيز كفاءة جهاز المناعة

وأكد أنه يمكن تعزيز كفاءة جهاز المناعة من خلال:



١- التغذية المتوازنة والتي تجمع بين جميع العناصر الغذائية بالإضافة للخضروات والفواكه الطازجة.



٢-شرب قدر كافٍ من السوائل والمحافظة على الجسم رطب.



٣- الحصول علي قدر كاف من النوم خلال ساعات الليل.



٤-عدم تلقي أدوية مثل المضادات الحيوية ويمكن أن تتسبب في أضرار مباشرة علي الشخص وكذا أضرار علي المجتمع كخلق أجيال من البكتيريا مقاومة للمضادات جراء الاستخدام المفرط والغير رشيد لها.

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد أطباء المناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينها، كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

كما أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض في حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨، وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

ويؤكد الأطباء أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

كما أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات، ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة، وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.

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