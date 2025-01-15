الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

تحرير 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 42 ألفا و43  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفا و815 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و650  مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، و1038 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص و26 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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