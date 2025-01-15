المرور: غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، غلق عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدي السيارات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعوق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوي، طريق الإسماعيلية، محور روض الفرج.

غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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