أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ما يقرب من 20 سيارة، أعلى الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع وإصابة 10 أشخاص، جراء تصادم ما يقرب من عدد من السيارات وأتوبيس وسيارة نقل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، مدعومين بسيارات الإسعاف وجار نقل المصابين والمتوفين للمستشفى العام.

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