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اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

نوبات هلع،فيتو
نوبات هلع،فيتو

شُخصت أم لطفلين، كانت تدخل في حالة تشبه الغيبوبة كلما كان القمر مكتملًا، بأنها تعاني اضطرابًا نادرًا في الصحة  العقلية.

اضطرابًا نادرًا في الصحة  العقلية.

وذكرت التقارير وفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، أن المرأة كانت "تتصرف بشكل غريب" أثناء اكتمال القمر، وتبدأ في التحدث بصوت مختلف، وتجلس في صمت غير معتاد وتبكي بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

نوبات هلع تستمر لساعتين

وقالت عائلتها، إن النوبات كانت تبدأ في كثير من الأحيان دون سابق إنذار، وتستمر لمدة تصل إلى ساعتين - إذ تبدو المرأة وكأنها "ممسوسة".

 

وفي التفاصيل كانت ربة المنزل الهندية  البالغة من العمر 55 عامًا تتلقى العلاج على يد ممارسي الطب البديل المحليين لمدة سبع سنوات، قبل أن يتم إدخالها أخيرًا إلى المستشفى.

وأجرى الأطباء هناك اختبارات على كبدها وكليتيها ودماغها، والتي جاءت جميعها طبيعية - لكن التقييم النفسي كشف أنها كانت تعاني الاكتئاب منذ مراهقتها

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الهند الصحة العقلية مراهقة هندية غيبوبة

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