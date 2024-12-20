الصحة: مصر تصنع 90% من الدواء المحلي وبشرى سارة عن أقلام الأنسولين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أحد توجيهات الرئيس السيسي هو توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن مصر تُصنع 90% من الدواء محليًّا.

التصنيع المحلي للأدوية

وأضاف: أن بعض الصناعات التي في حاجة إلى تكنولوجيا عالية نعمل على نقلها إلى مصر، لرفع نسبة التصنيع المحلي في مجال الأدوية لـ95% خلال الفترة المقبلة.

تصنيع الأنسولين

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت، بقناة "الشمس"، أن مصر ستقوم بتصنيع الأقلام الخاصة بالأنسولين لأول مرة محليًّا بالشراكة مع شركة أمريكية بنفس المواد الخام الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

احتياجات السوق المحلي من الأدوية

وأوضح أن مصر ستقوم بتصنيع أقلام الأنسولين بقدرة تصل إلى 50 مليون خرطوشة، وهذا يوفر احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى ما يقرب من 56 دولة حول العالم.

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