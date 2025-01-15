ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء اليوم: “لدينا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، وسيتم إطلاق سراحهم قريبا”.

ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأعلن دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن "الرهائن سيطلق سراحهم قريبا".

وذكر ترامب فى منشور لاحق: "إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر الماضى، أشار العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا، وأنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم".

ترامب يشير إلى توسيع اتفاقات أبراهام بعد وقف إطلاق النار

وتابع ترامب: "مع إبرام هذا الاتفاق، سيواصل فريق الأمن القومي التابع لي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العمل عن كثب مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين -وفق زعمه-، وسنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة، بينما نبني على زخم وقف إطلاق النار هذا لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام التاريخية للتطبيع، هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأمريكا، بل والعالم!"

وختم ترامب بالقول: "لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض، تخيلوا فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض، ويتم تنصيب إدارتي بالكامل، حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة!"

مصر وقطر وأمريكا دول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت مساء اليوم، أن مصر وقطر وأمريكا، هي الدول الضامنة لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تابعت وكالة رويترز، إنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، في اليوم الـ16 من انتهاء المرحلة الأولى.

غزة ، فيتو

وأشارت، إلى أن اتفاق إسرائيل وحماس يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع تتضمن انسحابا تدريجيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط غزة وعودة النازحين إلى شمال القطاع.

دخول 600 شاحنة إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية

ولفتت الوكالة، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، يقضى بالسماح بـ دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، على مدار أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.

وأكدت، أن اتفاق إسرائيل وحماس، يتضمن إفراج الحركة عن 33 أسيرا إسرائيليا بينهم جميع النساء "جنود ومدنيين" والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولا ثم رفات القتلى من المحتجزين.

المرحلة الثانية والثالثة من اتفاق إسرائيل وحماس

وأوضحت رويترز، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس، إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين بمن فيهم جنود الاحتلال ووقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل جنود جيش الاحتلال.

متوقعة، أن تشمل المرحلة الثالثة من اتفاق إسرائيل وحماس، إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار القطاع بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

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