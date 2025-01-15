الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

إن بي سي: اتفاق غزة على وشك الاكتمال

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية  عن مسؤولين مطلعين تأكيدهم أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال.

وياتي ذلك بعدما ذكرت  صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن   رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماع ثلاثي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

اجتماع ثلاثي بين نتنياهو وسموتريتش وكاتس

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها: إن المفاوضين استأنفوا اليوم الاربعاء نشاطهم بالدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

وقالت المصادر الصحيفة الأمريكية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقق تقدما لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.

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وول ستريت جورنال: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن وزير المالية للكيان الإسرائيلي المحتل سموتريتش اشترط للبقاء بالحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة، وتقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم.

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غزة نتنياهو حماس إسرائيل اتفاق الهدنة في غزة

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